Vesijettionnettomuuksien määrä kasvussa – meripelastusjohtaja: "Yleensä onnettomuuksia sattuu nuorelle suomalaiselle miehelle"

– Kyllä se on ollut kasvava trendi useamman vuoden ajan. Varsinkin viime vuonna on ollut näitä vesijeteille sattuneita onnettomuuksia enemmän kuin tavallisesti, kommentoi meripelastusjohtaja Janne Ryönänkoski Suomenlahden merivartiostosta.

Traficom kertoi maaliskuussa, että veneily on korona-aikana kasvattanut suosiotaan ja erityisesti vesiskootterien eli vesijettien määrä on kasvanut. Moottorivene on yhä ylivoimaisesti yleisin vesilläliikkumisväline 88 prosentin osuudellaan kaikista rekisteröidyistä vesiajoneuvoista, mutta uusien myytyjen liikkumavälineiden joukossa vesijettejä on jo neljännes.