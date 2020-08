Veneilykouluttaja: Uudet vuokrauspalvelut ja koronakesä ajoivat merenkäynnin kaaokseen – "Venettä yritetään ajaa kuin autoa, tekee pahaa katsoa"

MTV kertoi viime viikolla , miten veneiden vuokraamisen helpottaminen on räjäyttänyt veneilyn suosion ja lisännyt myös turvattomuutta vesillä. Vuokraaminen helpottui uuden vesiliikennelain myötä, kun vuokraveneitä ei tarvitse erikseen katsastaa vuokrattavaksi.

Jutun julkaisemisen jälkeen Suomen purjehdus ja veneily ry:n veneilykouluttaja Juho Westerberg oli yhteydessä toimitukseen. Hänen mukaansa tilanne on ollut tänä vuonna vielä aiemmin kuvattua paljon pahempi.

– Vaaratilanteita on ollut paljon enemmän kuin edellisen 15 vuoden aikana. Sanoisin jopa, että enemmän kuin aiempina vuosina yhteensä, Westerberg sanoo.

Westerbergillä on itsellään pitkä veneily- ja koulutustausta. Hänellä on kokemusta myös Suomen vesien ulkopuolelta, esimerkiksi Välimereltä.

Venettä ei saada laiturista

– Jos vaikka perhe on lähdössä rannasta, he eivät saa sitä venettä laiturista vaikka on tyyntä. Venettä yritetään ajaa kuin autoa. Sitä tekee pahaa katsoa, Westerberg kuvailee.