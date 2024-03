Olli Lindholm olisi täyttänyt 60 vuotta – Suvi Teräsniskalta koskettava päivitys

View this post on Instagram

– Minulta on tänään kysytty sinusta haastatteluissa niin kuin aina kysytään ja aina minä vastaan. Vastaan siitäkin huolimatta että se kääntyy joidenkin ihmisten päässä siihen että minä haluan mässäillä kuolemallasi. Tai että minulla on tarve hakea julkisuutta kauttasi. Vastaan vaikka tiedän että niistä revitään kovin turhia otsikoita niin kuin tästäkin päivityksestä ehkä tehdään, Teräsniska kirjoittaa.

– Vastaan koska sinulla on ollut elämässäni iso merkitys eikä toista samanlaista ystävää tule enää koskaan. Vastaan koska minullakin on ikävä sinua. Meitä on täällä paljon.