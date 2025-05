Veronica Verho palaa radioon!

Veronica Verho kertoo MTV Uutisille, että on valtavan innoissaan ja onnellinen radiopestistään.

Juontaja Veronica Verho hyppää luotsaamaan NRJ:n aamulähetyksiä kuukauden ajaksi maanantaista 19. toukokuuta alkaen. NRJ Aamun nykyiset juontajat Niko Saarinen ja Julianna Jokela lopettavat ohjelmassa perjantaina 16. toukokuuta.

Vuodesta 2017 vuoteen 2022 NRJ:n radiojuontajana työskennellyt ja sittemmin radiotöistä taukoa pitänyt Verho kertoo MTV Uutisille, että palaa radioon valtavan innostuneissa ja onnellisissa tunnelmissa.

– Siis herranjumala! Tosi moni on kysynyt minulta tässä kolmen vuoden aikana, että onko minulla ikävä radiota. Olen aina sanonut, että "No ei minulla nyt sillä lailla ole", mutta kyllä minulla on! Minulle on tullut niin kova ikävä radiota, hän kertoo.

Veronica Verho palaa kolmen vuoden jälkeen radioon.Tomi Natri/All Over Press

Kun Verhoa kysyttiin kesäpestiin NRJ:n aamuun, ei hänen tarvinnut hetkeäkään pohtia vastaustaan. Juontaja asuu nykyisin Turussa, mutta välimatka ei ollut este työn vastaanottamiselle.

– Asunnot ja kaikki saadaan hoidettua. Olen aina sanonut, että vaikka muutin tänne Turkuun, niin se ei tarkoita sitä, että olisin lopettanut kaikki alan työt. Olen ravannut Turun ja Helsingin väliä kerran viikossa siitä saakka, kun melkein vuosi sitten muutin Turkuun. Se ei ole koskaan ollut minulle ongelma, hän kertoo.

– Se on itseasiassa jopa ihan virkistävää, tämä kaupunkikin tuntuu ihanammalta, kun täältä pääsee välillä pois, hän naurahtaa.

Verho on aiemmin juontanut NRJ:llä sekä aamu- että iltalähetyksiä. Hän kuvaa radioon palaamisen olevan hänelle kuin nostalginen matka.

– Toivon, että pääsen toteuttamaan nostalgiaa siellä. Samassa talossahan ovat edelleen Janne Lehmonen ja Jere Jääskeläinen, jotka ovat juontaneet NRJ Aamua kanssani. Toivon, että saan revittyä heidät studioon vetämään kanssani lähetystä edes yhtenä aamuna, hän sanoo.

– Minulla on hyvin paljon erilaisia ideoita, mitä kaikkea tuon kuukauden mittaisen pestini aikana tullaan kuulemaan, hän vihjaa.

Verho on nähty tänä keväänä Koko Suomi leipoo -ohjelman juontajana.