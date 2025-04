Veronalennukset kuumensivat tunteita kyselytunnilla – "Hallitus on löytänyt runsaudensarven"

Hallitus keventää ansiotulojen verotusta yli miljardilla eurolla tulevien kahden vuoden aikana. Verohyötyä uhkaa tosin muun muassa se, että monilla kunnilla on painetta nostaa kunnallisveroa.

Veronalennus koskee kaikkia palkansaajia, mutta laskelmien mukaan eniten suurituloisimpia. Hallituksen palkkaveronkevennykset kuumensivat keskustelua torstaina eduskunnan kyselytunnilla. Oppositiopuolueet moittivat hallitusta veronkevennysten kohdentamisesta suurituloisille.

– Hallitus on löytänyt runsaudensarven. Viimeiset kaksi vuotta Suomen kansalle on sanottu, että rahat ovat loppu ja on vain leikattu silmittömästi. Mutta nyt sitä rahaa on ennennäkemättömän massiivisiin veronalennuksiin maamme hyvätuloisille ja varakkaille, kritisoi SDP:n eduskuntaryhmän puiheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

– Miten on mahdollista, että teidän skenaariolaskelmissanne rahaa ei ole koskaan, jos kyse on pienituloisista. Mutta rahaa on aina, jos puhutaan rikkaiden veronalennuksista, kyseenalaistaa vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) peräänkuuluttaa, mikä on opposition vaihtoehto.

– Minua niin kovasti kiinnostaisi kuulla, että mikä on se vasemmistoliiton tai SDP:n vaihtoehto tälle kaikelle. Sitä ei ole täällä kahteen vuoteen kuultu, Orpo toteaa.

– 1,25 miljardin veronalennukset tavalliselle suomalaiselle työssäkäyvälle miehelle ja naiselle, lapsiperheitä tukemaan. Ja te sanotte, että se on väärin, koska myös ylempiä marginaaleja lasketaan, kommentoi valtiovarainministeri Riikka Purra.

"Kritiikki ei ollut yllätys"

MTV Uutisten politiikan toimittaja Maria Nykänen toteaa, että oppositiolta tullut kritiikki ei tullut yllätyksenä, koska opposition tehtävänä on muutenkin löytää kehityskohteita.

– (Opposition) kritiikin kärki oli se, että hallitus on nyt ensimmäiset kaksi vuotta lähinnä pelotellut, että valtio velkaantuu – ei ole rahaa ja täytyy säästää. Eilen tapahtui jonkinlainen äkkikäännös ja hallitus yllättäin jostain löysikin yli miljardi euroa veronkevennyksiin.

Nykäsen mukaan kiinnostavaa on, että Orpo myönsi, että asiassa tehtiin jonkinlainen suunnanmuutos, koska oli pakko tehdä jykeviä toimia, jotta Suomen talous ja työllisyys saadaan kasvuun.

Nykänen kertoo Purran perustelleen ylimpien marginaaliveroasteiden keventämistä sillä, että tutkimusten mukaan ne maksavat itsensä pitkälti takaisin. Purran mukaan nämä kevennykset kannattaa täten tehdä eivätkä ne ole tavallaan keneltäkään pois.

– Tämä selitys toki ei ihan täysin mennyt läpi oppositiossa, Nykänen toteaa.