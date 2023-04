Verkkomedia: Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari ottanut vastaan lahjoja republikaanimiljonääriltä jopa puolen miljoonan dollarin edestä

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari Clarence Thomas on vuosien ajan käynyt republikaanimiljonääri Harlan Crow'n rahoittamilla luksuslomilla, kertoo voittoa tavoittelematon, tutkivaa journalismia tekevä ProPublica-verkkomedia. Jutun mukaan Thomas on käynyt muun muassa jahtiseikkailulla Uudessa-Seelannissa ja yksityiskoneella Indonesiassa.

Thomas on korkeimman oikeuden pitkäaikaisin tuomari ja vankkumaton konservatiivi.

ProPublican haastatteluihin, valokuviin ja muihin asiakirjoihin pohjautuvan selvityksen perusteella Thomas on saattanut ottaa vastaan yli puolen miljoonan dollarin edestä matkoja ja muita lahjoja kiinteistöpohatta Crow'lta. Kaksikko on kahden viime vuosikymmenen aikana käynyt yhdessä esimerkiksi vain miehille tarkoitetussa erämaalomakohteessa Kaliforniassa sekä tiluksilla Texasissa ja New Yorkissa.