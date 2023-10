Verkkokauppa.comin tämän hetken kiinnostavin tuote on Anu Saukko – "Moni on kaivannut tällaista itselleen"

Kodin elektroniikkaliike Verkkokauppa.com-sivuston tällä hetkellä vierailluin tuote on Anu Saukko Squishmallows Fuzz A Mallows -pehmolelu. Työntekijöiden ideoima nimi on herättänyt asiakkaissa pääasiassa riemastuneita reaktioita, mutta harmistuneitakin on.