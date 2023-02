Veri kiehui Venäjällä – tähtihiihtäjän härski temppu pisti silmään: "Voivat pitää turpansa kiinni"

FIS:n hallituksen norjalaisjäsen Erik Röste kertoi, että Stupak on rikkonut sääntöjä, eikä venäläisillä ja valkovenäläisillä ei ole lupaa harjoitella maailmancupin kisaladuilla kilpailukiellon ollessa voimassa. Rösten puheenvuoro sai Venäjän urheiluväen veren kiehumaan.

– Olisi parempi, että Erik Röste ei piilottelisi dopingskandaaleja omassa liitossaan, eikä puuttuisi hänelle kuulumattomiin asioihin. Hän on piilotellut kaikkien näiden vuosien ajan dopingskandaaleja maassaan ja nyt hän estää kilpailukiellossa olevilta urheilijoilta pääsyn Eurooppaan. Hän on jo kauan sitten tahrannut itsensä ja hänen ei pitäisi olla Norjan hiihdon huipulla. Hän on monille se kasvo, joka häpäisee koko hiihdon maassa, Venäjän maastohiihtomaajoukkueen valmentaja Juri Borodavko sanoi Sport-Expressille.