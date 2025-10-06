Joskus tieteellisessä tutkimuksessa jää havaitsematta oleellisia asioita. Näin näyttää käyneen Venus-planeetan tapauksessa.

Tutkijat ovat tarkastelleet uudelleen Nasan Pioneer-tehtävän 50 vuotta vanhaa tutkimusaineistoa Venuksesta.

Tutkijat havaitsivat yllätyksekseen aineiston osoittavan, että Venuksen pilvet koostuvatkin pääasiassa vedestä. Vesi ei ole Venuksen pilvissä samanlaisessa puhtaassa pisaramuodossa kuin Maassa, vaan sitoutuneena muihin materiaaleihin.

Tiedesivusto Science Alert toteaa, että kyseessä on silti dramaattinen muutos Venuksen pilvien ymmärtämisessä. Näihin päiviin on uskottu, että Venuksen pilvet koostuisivat pääasiassa rikkihaposta. Rikkihapon osuuden uskotaan nyt olevan noin 22 Venuksen pilvien materiaalista.

Tuoreet havainnot vanhasta tutkimusdatasta ovat herättäneet kysymyksen, että miksi tutkijat eivät 1970-luvulla kyenneet tulkitsemaan tiedoista vesipitoisuutta. Tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että Pioneer-luotaimen havaintolaitteistoon oli tullut tukkeumia luotaimen laskeuduttua Venuksen kaasukehän ja pilvikerrosten läpi. Tämä oli vaikuttanut mittausdataan.

Tutkijat päättivät nyt tarkastella laitteiston tukkineiden aerosolien palamislämpötiloja ja niistä vapautuvia kaasuja. Näin tutkijat pystyivät päättelemään mistä aerosolit, ja samalla Venuksen pilvet todellisuudessa koostuvat.

Tuoreella tiedolla on suuri merkitys tutkijoiden pohtiessa elämän mahdollisuutta Venuksen pilvissä. Aiemmin yksi pääargumentti elämän mahdollisuutta vastaan on ollut juurikin veden niukkuus Venuksen pilvissä. Tuoreen tutkimuksen mukaan vettä on pilvissä kuitenkin paljon enemmän kuin aiemmin on luultu, joskin se on laadultaan hyvin hapanta maapallon mikro-organismien makuun.