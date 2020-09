Venukselta löytyi fosfiinia, mutta mitä se todella tarkoittaa? Suomalaistutkijat selittävät tiedemaailman rummuttamaa tutkimusta

– Joko kyseessä ovat ensimmäiset epäsuorat merkit maapallon ulkopuolisesta elämästä, mikä olisi todella merkittävää, tai fosfiinia on syntynyt elottomista lähteistä kemiallisen prosessin tuotoksena, Tuomi avaa tilannetta.

Järvisen mukaan fosfiinia esiintyy ulkoaurinkokunnassa, esimerkiksi Saturnuksessa ja Jupiterissa, mutta siellä fosfiini muodostuu sellaisissa ympäristöissä, että niitä ei oleteta tapahtuvan Venuksessa – ja siksi löytö on niin kiinnostava.

– Fosfiinin syntyminen on kysymysmerkki, sillä ei tiedetä miten sitä Venuksen olosuhteissa voisi syntyä, ja jopa elollisia prosesseja on ehdotettu syyksi, Järvinen sanoo.

Tuomi sanoo, että jos fosfiini Venuksen kaasukehässä on osoitus elävistä soluista, olisi se mullistavaa siksi, että tutkijat eivät olleet ajatelleet, että Venukselta voisi löytyä elämää.

Avaruustutkija Järvinen on samoilla linjoilla.

– Maapallon ulkopuolisen elämän löytyminen olisi läpimurto ja sensaatio, mutta semmoiseen on vielä matkaa, Järvinen muistuttaa.

Elämän etsiminen ulkoavaruudesta voi mullistua

Vaikka Venuksen kaasukehästä löydetty fosfiini ei olisikaan osoitus elämästä, on se silti mullistava löytö. Järvisen mukaan fosfiinilöydöstä tullaan oppimaan joka tapauksessa jotain.

– Voimme oppia uutta maankaltaisten planeettojen ilmakehän ja pinnan kemiallisista reaktioista. Eli se on uutta kemiaa tai jotain muuta yllättävää, Järvinen avaa.

Tähtitieteen professori Tuomi nostaa myös esille mielenkiintoisen näkökulman, joka voi mullistaa elämän etsimisen lainalaisuuksia ulkoavaruudesta. Tuomi kertoo, että fosfiinia on kaavailtu yhdeksi biomarkkeriksi, eli osoitukseksi elämän olemassaolosta, kun elämää eksoplaneetoilta etsitään.

– Jos osoittautuu että fosfiini on syntynyt elottomasti, pitää elämän etsiminen ulkoavaruudesta miettiä uusiksi. Menee vaikeaksi, että millä tavoilla on edes mahdollista havaita elämän merkkejä eksoplaneettojen pinnoilta, jos biomarkkerit eivät toimikaan, Tuomi huomauttaa.

Fosfiinin syntyminen Venuksen kaasukehässä on vielä hämärän peitossa, mutta tutkimusta aiheen ympärillä tullaan varmasti lisäämään, eikä vastauksia tarvitse odottaa vuosikausia.

– Venus on onneksi lähin naapuriplaneettamme, ja voimme tarkasti selvittää, että voiko fosfiinia käyttää elämän etsimisessä. Venuksen tutkimus on saanut viime vuosina lisäpontta ja Venukseen on suunnitelmissa lähettää luotaimia, Järvinen kertoo.