"Venezuelassa demokraattista ovat vain nälkä ja kuolema" – tiheätunnelmainen romaani vie väkivallan, rakkauden ja pois lähtemisen äärelle

Karina sainz Borgon intensiivinen ja tiheästi sykkivä esikoisromaani Caracasissa on vielä yö (suom. Taina Helkamo) tämän päivän Venezuelasta kertova tarina identiteetistä ja poislähdöstä.

Kun Caracasissa joutuu La Tumbaan eli Hautaan, asiat ovat todella huonosti. Kyseessä on Venezuelan sisäisen tiedustelupalvelun Sebinin vankila, jonka maanalaisissa selleissä kidutus on arkipäivää.

Äiti kuolee, kuollut naapuri pelastaa

Päähenkilön Adelaida Falcónin ystävän Anan veli Santiago päätyy tuohon presidentti Nicolás Maduron poliittisille vastustajille tarkoitettuun tyrmään. Sillä on seurauksensa, kuten romaanista käy sittemmin ilmi.

Adelaidan oma elämä tyhjenee, kun hänen äitinsä kuolee Caracasissa. Puoliso, toimittajamies, on kuollut aiemmin väkivaltaisesti. Kaikesta on pulaa, äidin sairaalahoito ja hautajaiset nielevät varat.

Adelaida pakenee röyhkimyksiä naapurin naisen asuntoon. Naapuri Aurora löytyy kuolleena. Ruumiista vain on päästävä eroon.

Sainz Borgo lähti itse maasta 2006, kun Venezuelaa vielä johti Chávez. Nyt miljoonat venezuelalaiset ovat jättäneet maan. Jos ei ole dollareita tai kuulu Maduron joukkoihin, elämän kasaan raapiminen on yhtä kamppailua.

"Venezuela ja minä emme enää tunnistaneet toisiamme"

Nyt 37-vuotias Sainz Borgo on myös toimittaja, joka asuu Madridissa, ja jonka juuret ovat Espanjassa. Hänen perheensä olivat Francisco Francoa vastustaneita tasavaltalaisia, jotka lähtivät Venezuelaan. Öljyrikas on vetänyt vuosikymmenin saatossa houkutellut ihmisiä Espanjasta.

Viimeisen kerran hän kävi synnyinmaassaan 2012. Sukulaisia ja ystäviä hänellä on siellä enää vähän.

Venezuela pahempi kuin kahteen vuosisataan

Maduron aikana Venezuela on syöksynyt mustaan aukkoon. Se on huonommassa jamassa kuin ennen itsenäistymistään 1810, Sainz Borgo sanoo.

Instituutiot ovat hajonneet, laeilla ei ole merkitystä, media ei ole vapaa, demokratia on kadonnut, yhteiskunta ja oppositiokin on atomisoitunut. Maata hallitsevat ”murhaajat ja roistot”.

Maduron aika on kuitenkin tehnyt köyhyydestä ja väkivallasta entistä brutaalimpaa ja poliittisempaa.

– Ainoa demokraattinen asia Venezuelassa on kuolema ja nälkä, hän tiivistää.

Päähenkilö Adelaida ei ole Sainz Borgo

Näitä molempia romaanissa on, mutta Adelaida Falcónin tarina ei ole Sainz Borgon henkilökohtainen tarina, vaikka pysyvä lähteminen haastaa ja muuttaa aina myös identiteettiä.

– Romaanin kirjoittaminen oli välttämätöntä, koska kyse on identiteetin pohdinnasta ja kuulumisesta paikkaan. Fiktio on tunteiden ja ristiriitojen maaperä. Romaanini on keino ymmärtää maata.