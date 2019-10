Célidan äiti kuoli syöpään, vaikka tytär haki lääkkeet Kolumbiasta asti – venezuelalaiset jo toiseksi suurin turvapaikanhakijaryhmä Euroopassa: "Aina kun kuvittelee saavuttaneensa aallonpohjan, alta löytyy uusi"

Célida on kotoisin Táchiran osavaltiosta Venezuelan ja Kolumbian rajalta.

Samaan aikaan tilanne kotimaassa muuttuu yhä huolestuttavammaksi. Virallisesti Kolumbian puolella sijaitseva rajakaupunki Cúcuta on Célidan mukaan tuhon partaalla.

– Sieltä ei voi enää ostaa mitään tai kaikki on hyvin kallista. Kun seitsemän päivän sähkökatkos tuli, ostoksia pystyi tekemään vain käteisellä dollareissa.

Pelko uusiutuvista sähkökatkoksista

Maaliskuussa useita kaupunkeja ympäri Venezuelaa seisauttanut viikon sähkökatkos kummittelee yhä monen mielessä, ja yksittäisiä tuntien tai päivien katkoja on ollut sen jälkeenkin. Katkojen aikaan puhelin- ja verkkoyhteydetkään eivät välttämättä toimi.

Suomessa olevilla on läheisistään suuri huoli, kun perheenjäseniin ei saa yhteyttä.

Näin kävi Suomessa asuvan lääkärin Agueda Veintien perheessä, johon kuuluu kolme 75–80-vuotiasta vanhusta. He asuvat hissittömän kerrostalon 13. kerroksessa. Jos sähköt katkeavat, he joutuvat laskeutumaan portaat alas ja kantamaan vettä ämpärein.

– Lisäksi yhdellä tädeistäni on hengitysvaikeuksia, joihin hän tarvitsee lisähappea. Mutta jos sähköt eivät toimi, hän ei saa sitä, Agueda kertoo.

Venezuelan kriisi on edennyt askel askeleelta kohti suurempaa tuhoa. Agueda kertoo, että alkuun tilanteesta puhuttiin terveyskriisinä, joka hiljalleen syveni humanitaariseksi kriisiksi.

Célidan mukaan Venezuelan kriisin on vaikea saada kansainvälistä huomiota, koska maa ei ole sodassa, eivätkä pommit runno maata.

– Mutta tavallaan viimeiset 20 vuotta ovat olleet yhtä sotaa, jossa vastakkain ovat hallitus ja kansa. Kriisi ei synny kertaiskulla, vaan askel askeleelta. Niinpä olojen huonontumiseen tottuu, toistuvasti. Se on valitettavaa, mutta siihen sopeutuu.

Venezuelalaisten turvapaikanhakijoiden määrä tuplaantunut Euroopassa

Hyperinflaation kurittaman maan inflaatioksi on vuodelle 2019 ennustettu 10 miljoonaa prosenttia. Maan keskiluokasta on tullut köyhiä, kun jättimäiset devalvaatio ja inflaatio ovat vieneet kansalaisten kaikki säästöt.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF kertoi tämän vuoden alussa, että Venezuela on pudonnut Latinalaisen Amerikan neljänneksi köyhimmäksi maaksi Hondurasin, Nicaraguan ja Haitin jälkeen, ja talouden alamäen uskotaan vain jatkuvan.

Maan armeijan tukema presidentti Nicólas Maduro on kiistänyt jyrkästi, että Venezuelassa vallitsee elintarvikkeiden ja lääkkeiden puutteesta johtuva inhimillinen hätätila, minkä vuoksi hän aiemmin tänä vuonna kielsi Punaisen ristin humanitaarisen avun konttien saapumisen maahan.

Kesäkuussa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR ilmoitti Venezuelasta lähteneiden pakolaisten ja siirtolaisten määrän ylittäneen neljän miljoonan rajapyykin. Suurin osa muuttoliikkeestä suuntautuu naapurimaihin Latinalaisessa Amerikassa. Yli miljoona venezuelalaista on ylittänyt rajan Kolumbiaan. Seuraavaksi eniten heitä on mennyt Peruun, Chileen ja Ecuadoriin. Tulijoiden määrä on kasvanut niin nopeaa vauhtia, että Peru ja Chile ovat jo tiukentaneet venezuelalaisten maahantulovaatimuksia.