Venetsian vesi kävi puolessatoista metrissä – Pyhän Markuksen tori suljettiin uudelleen

Venetsiassa turistien suosima Pyhän Markuksen tori on taas suljettu tulvavaroituksen takia. Tulvavesi on tänään noussut korkeimmillaan puoleentoista metriin, mikä on alle ennakoidun 1,6 metrin mutta silti yli vaarallisen rajan. Pormestari Luigi Brugnaro ilmoitti Twitterissä vedenpinnan nousun jo taittuneen.