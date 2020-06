Venealan myynti lähti kasvuun ensimmäisen koronasokin jälkeen – suomalaiset panostavat nyt kesämökkien ja kesäloman varusteluun

Myynti venealalla on lähtenyt vahvaan kasvuun ensimmäisen koronasokin jälkeen.

Kun suomalaisille selvisi, että matkailu ulkomaille on edelleen erittäin rajoitettua, moni käyttää rahaa nyt kesämökkien ja kesäloman varusteluun.

– Suomessa yksi tärkeimmistä veneilyn ajureista on juuri mökkeily. Veneitä hankitaan niin yhteysveneiksi, retkeilyyn ja kalastukseenkin. Tässä mielessä Suomi eroaa esimerkiksi Etelä-Euroopan suurista veneilymaista, joissa veneily usein perustuu vahvasti turismiin. Nyt Välimeren maat kärsivät, kun ulkomaisia venevuokraajia ei ole, Pajusalo arvioi.

– Meillä tehtaat sijaitsevat pienillä paikkakunnilla ympäri Suomea ja ovat siksi säästyneet tartuntojen aiheuttaneilta tuotantokatkoksilta. Toki veneala on kansainvälinen ja hankintaketjujen ongelmat ovat vaikeuttaneet tuotantoa Suomessakin jonkin verran.

Ruotsin-vienti vedossa

– Ruotsi on tärkein vientimarkkinamme ja siellä markkina on hyvin samankaltainen kuin Suomessa. Myös ruotsalaiset kuluttajat hakevat tällä hetkellä vaihtoehtoja ulkomaan matkailulle ja siksi Ruotsin venemyynti on erittäin vahvassa kasvussa, Pajusalo kertoo.