Nyt suomalaiset ostavat veneitä – kaikki viedään hetkessä käsistä: "Myynti on lähtenyt aivan uskomattomaan lentoon"

Suomalaisten suosikkivene pieni mökkivene

– Suomessa myynti on hyvä. Meillä on tällä hetkellä sata prosenttinen kasvu eli myynti on tuplaantunut.Tehtaan kapasiteetti on täynnä eli tehdastilaksena veneitä ei enää saa, mutta kauppiailla on joitakin veneitä varastossa, kertoo toimitusjohtaja Mikael Winqvist AMT-veneistä.