15-vuotiaan murhasta ja raiskauksesta tuomittu Tuomas Salminen hakee valituslupaa tuomioonsa korkeimmalta oikeudelta.

Elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta ja törkeästä lapsenraiskauksesta tuomittu Tuomas Sakari Matias Salminen hakee tuomioonsa valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Salminen seurasi 15-vuotiasta Vendiä toukokuussa 2024 parin kilometrin matkan ennen kuin hän hyökkäsi tytön kimppuun, raiskasi tämän ja sen jälkeen kuristi hänet kuoliaaksi. Salminen ei tuntenut uhriansa etukäteen.

Salminen tallentui videokameroihin tapahtuma-aikaan.Valvontakamerakuva poliisin esitutkintamateriaalista

Syyttäjä vaati Salmiselle rangaistusta törkeästä lapsenraiskauksesta ja taposta, mutta uhrin perhe käytti asiassa asianomistajan syyteoikeutta ja ajoi oikeudessa murhasyytettä. Sekä käräjäoikeus että hovioikeus katsoivat teon murhaksi.

Vaatii myös vyötään takaisin

Salminen vaatii nyt valituslupahakemuksessaan, että hovioikeuden tuomio kumotaan kokonaisuudessaan ja palautetaan käräjäoikeuden käsittelyyn. Toissijaisesti hän vaatii syytteidensä hylkäämistä.

Lisäksi Salminen vaatii vyötänsä takaisin. Oikeudessa on katsottu, että tytön kuristamiseen oli käytetty nahkavyötä.

Vyön osalta hovioikeus katsoi sitä käytetyksi teossa, mutta vyöhön käsin tehdyn ylimääräisen reiän osalta asiassa jäi uuden vastanäytön myötä näyttämättä, että reikä olisi tehty vyöhön tekoa varten. Näyttämättä on lisäksi jäänyt, käytettiinkö vyön ylimääräistä reikää teossa.

– Epäselväksi on jäänyt se, missä vaiheessa vyötä tilanteessa olisi käytetty. Jäljempänä valituksen perusteluissa lausutusti asianomistajan kuolemaan on johtanut kädellä kuristaminen, Salmisen valitushakemuksessa todetaan.

Uhrin omaiset toivoivat asian käsittelyn loppumista

Uhrin omaiset olivat toivoneet hovioikeuden päätöksen jälkeen, että asia päättyisi siihen.

– He toivovat kovasti, että tämä prosessi nyt viimein päättyisi tähän. Tämä on ollut valtavan raskasta heille ja toivon nyt todella, että he saisivat jatkaa elämäänsä tämän jälkeen ilman tätä rikosprosessia, Vendin omaisten asianajaja Minna Pilviö sanoi MTV Uutisille hovioikeuden päätöksen jälkeen.