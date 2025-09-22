Valkeakoskella murhan uhriksi joutuneen 15-vuotiaan Vendin muistopaikka on joutunut ala-arvoisen töhrimisen kohteeksi. Asiasta on ilmoitettu poliisille, kertoo Vendin sisko MTV:lle.

Muistopaikalle ilmestyneisiin teksteihin kiinnitti huomiota paikallinen pariskunta sunnuntaina. Pariskunta otti Vendin omaisiin yhteyttä Oikeutta Vendille -sometilin kautta.

– Kaikki tekstit on kirjoitettu samalla käsialalla ja niistä on tehty ilmoitus poliisille, Vendin sisko Vilma Salminen kertoo MTV:lle.

Tekstit olivat ilmestyneet muistopaikalle lauantai-illan ja sunnuntaiaamun välisenä aikana.

MTV:llä on tiedossa tekstien sisältö, mutta toimitus ei toista niitä. Teksteissä muun muassa ihannoitiin Vendin murhasta tuomitun Tuomas Salmisen, 20, tekoa.

– En löydä tarpeeksi sanoja kuvaamaan, miten loukkaavaa ja sairasta tämä on uhria ja uhrin läheisiä kohtaan, sisko kuvaili sunnuntaina omalla sekä Oikeutta Vendille -sometilillä.

– Kuvottavaa, oksettavaa, sairasta, myrkyllistä, hävytöntä, vastenmielistä, alhaista, säälittävää, Salminen täsmentää läheisten tuntemuksia MTV:lle maanantaina.

Vendin muistopaikalle ilmestyi viikonloppuna törkeitä tekstejä, joiden loukkaavaa sisältöä läheiset eivät tahdo julkisuuteen.

Muistopaikka käytössä

Salminen kertoo, että Vendin muistopaikka on edelleen jatkuvassa käytössä.

– Käymme siellä edelleen viikoittain ja pidämme kynttilät jatkuvasti palamassa, Vilma Salminen kertoo.

Törkytekstit löytänyt pariskunta yritti säästää Vendin läheisten tuskaa, eikä Salminen itseäkään ole nähnyt kaikkia tekstejä.

– Paikalliset ihmiset olivat toimineet sydämellään ja yrittäneet poistaa töhryjä jo ennen kuin ehdimme itse paikalle, Vilma Salminen kiittelee.

Pariskunta yritti pestä tekstejä asvaltista saippualla harjaten.

Asian ytimessä.doc: Hän oli Vendi 15-vuotias Vendi löydettiin kuolleena vuosi sitten Valkeakoskella. Dokumentissa Vendin sisko ja täti kertovat raskaasta suruvuodesta ja oikeusprosessin epäoikeudenmukaisuudesta. Dokumentti Hän oli Vendi julkaistaan MTV Katsomossa 11.5.2025. Katso kaikki Asian ytimessä.doc -sarjan dokumentit MTV Katsomosta.

Julma murha

Vendin elämä päättyi julmalla tavalla 25. toukokuuta 2024 Valkeakoskella, kun hän käveli kotiaan kohtia ystävänsä luota. Tytölle entuudestaan tuntematon mies seurasi häntä jalan parin kilometrin verran.

Sitten hän hyökkäsi tytön kimppuun, raiskasi hänet ja kuristi kuoliaaksi. Mies oli tekoaikaan 18-vuotias.

Oikeus tuomitsi miehen törkeästä lapsenraiskauksesta ja murhasta elinkautiseen vankeuteen.

Vendin läheiset perustivat murhan jälkeen Oikeutta Vendille -sometilin, jossa he ovat esimerkiksi kertoneet oikeusprosessista ja kansalaisaloitteesta henkirikosten uhrien hyväksi.

Vendin muistopaikan töhrimisestä kertoi ensin Ilta-Sanomat.