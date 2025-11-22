Vilman 15-vuotias pikkusisko Vendi murhattiin kotimatkallaan Valkeakoskella toukokuussa 2024. Vilma ja täti Saara kertovat, miten kaikki tapahtunut on vaikuttanut heihin.

Puolitoista vuotta sitten tapahtunut henkirikos on edelleen vahvasti läsnä isosisko Vilma Salmisen ja hänen tätinsä Saara Salmisen elämässä.

– Paljon tuhottuja elämiä, käsittämätön määrä surua tuskaa ja kipua. Ei ole liioiteltua sanoa, että nämä ovat olleet elämäni rankimmat puolitoista vuotta, Saara Salminen sanoo Huomenta Suomen haastattelussa.

Vilma Salminen menetti henkirikoksen uhrina rakkaan pikkusiskonsa.

– Vaikea nopeasti tiivistää, kuinka hirveää tämä on ollut. Vaikea ajatella, että siitä on jo tosiaan puolitoista vuotta, kun samaan aikaan tuntuu kuin se olisi ollut eilen. Tätä samaa mun elämä on ollut jo aika pitkään.

Oikeusprosessi yhä kesken

Hovioikeus tuomitsi Vendin murhaajan Tuomas Sakari Matias Salmisen elinkautiseen vankeuteen. Oikeusprosessi on vielä kesken, sillä murhaaja on hakenut valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Hovioikeudessa murhaaja ei ollut läsnä vaan häntä kuultiin etäyhteyden välityksellä.

– Se tuntui epäoikeudenmukaiselta. Hänellä oli oikeus valita, että tuleeko hän paikalle vai onko ruudun välityksellä. Kun hän on tällaisen teon tehnyt, niin yhtä lailla hänenkin täytyisi kohdata omaisten ja median katseet, Saara Salminen sanoo.

Elinkautisen lisäksi Salminen tuomittiin maksamaan omaisille lähes 80 000 euron korvaukset. Omaiset eivät ole saaneet tuomitulta korvauksia senttiäkään. Tähän liittyy myös Salmisten ajama kansalaisaloite Yksinjätetyt. Kansalaisaloitteen tarkoituksena saada lakia muutetuksi niin, että valtio maksaa uhrien omaisille oikeuden määräämät kärsimyskorvaukset.

Aloite on kerännyt yli 50 000 kannatusilmoitusta, joten se etenee eduskunnan käsittelyyn.

– Toivotaan, että tästä kaikesta voisi seurata jotain hyvää, Saara Salminen toteaa.