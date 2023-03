Venäläistä olympiavoittajaa kutsutaan Gangsteriksi – juuret välikohtauksessa, jossa suomalaishiihtäjä koki sikamaisen tempun

Tshervotkin itse on nyt kerrannut tapausta Championatille seuraavin sanoin:

– Bolshunov törmäsi Mäkeen, ja muut suomalaishiihtäjät menivät välittömästi "Sanjan" (Bolshunov) pakeille. Me (venäläiset) emme tietenkään jääneet sivuun. He tarjosivat olkapäätä kaverilleen, ja miksi se olisi ollut toisin? Tappeluita ei nähty, mutta seisoimme Bolshunovin vieressä – varmuuden vuoksi. Se on meidän mentaliteettimme. Silti tuossakin tilanteessa oli niitä, jotka sylki roiskuen tuomitsivat tekomme kaverimme puolustamisesta, vaikka emme lyöneet ketään emmekä aikoneet niin tehdä, Tshervotkin sanoi.