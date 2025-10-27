Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 11 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa, kertoo puolustusministeriö.

Antti Häkkäsen (kok.) mukaan kiinteistöt ovat yksi hybridivaikuttamisen väylä. Siksi Suomessa torjutaan sellaiset kiinteistöhankinnat, joiden arvioidaan uhkaavan kansallista turvallisuutta ja huoltovarmuutta sekä mahdollisesti vaikeuttavan maanpuolustuksen järjestämistä.

– Kiinteistökauppojen lupajärjestelmä yhdessä kesällä voimaan tulleen venäläisiä ja valkovenäläisiä koskevan täyskiellon kanssa muodostaa tähän tehokkaan välineen, Häkkänen sanoo tiedotteessa.

Kielteisten päätösten kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Mikkelissä, Paraisilla, Puumalassa, Taipalsaarella, Savonlinnassa, Simossa, Kouvolassa, Parikkalassa, Kolarissa ja Torniossa.

Kiinteistöt oli suunniteltu hankittavan eri käyttötarkoituksiin, kuten liiketoimintaan, metsätalouskäyttöön sekä asuin- ja virkistyspaikoiksi. Luvanhakijat ovat Venäjän, Israelin, Kazakstanin ja Kirgisian kansalaisia.