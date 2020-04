Venäläislääkärit eivät luota Venäjän virallisiin koronalukuihin – julkaisivat oman listan kuolleista kollegoista

Tartuntojen ja kuolemien luvut nousivat uuteen ennätykseen

Venäjällä on tällä hetkellä kahdeksanneksi eniten tartuntoja maailmassa. Venäjä on tällä viikolla ohittanut mm. Kiinan ja Iranin virustiheydessään. Tartuntamäärät nousivat tiistaina yli kuudella tuhannella ja kuolonuhrien määrä 72 henkilöllä mikä on myös uusi päiväennätys. Kuolleiden määrä on nyt noussut 867:ään.