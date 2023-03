Venäläisvalmentajalta pöyristyttävä syytös norjalaishiihtäjien toiminnasta – taustalla tuore tutkimus: "Kaikki dopinginkäyttäjiä"

Norjalaislehti VG kertoi viime viikolla uudesta tutkimuksesta, jonka mukaan astmalääkkeillä on todella suuri positiivinen vaikutus kestävyysurheilijoiden suorituskykyyn. Norjan hiihtomaajoukkueen lääkäri vahvisti, että 50–70 prosentilla maajoukkueen hiihtäjistä on diagnosoitu astma, ja he käyttävät astmalääkettä kilpailuissa.