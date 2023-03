Maailmanmestari lyttäsi MM-hiihdot – "Vain norjalaiset ovat tarpeeksi rikkaita"

Planican MM-kisoissa on riittänyt keskustelua yleisöfiaskosta. Järjestäjä oli toivonut paikalle 150 000 - 200 000 katsojaa, mutta todellisuudessa lukema on noin 50 000 katsojan luokkaa. Pellegrinon mielestä tyhjät katsomot ei ole ainoa ongelma.

Sprinttispesialistina tunnettu Pellegrino on ollut mukana MM-kisoissa vuodesta 2011 lähtien. Hän on voittanut sinä aikana kuusi MM-mitalia sprintissä sekä parisprintissä. Pellegrinolla on myös kaksi olympiahopeaa sprintistä.