Norjasta kova viesti venäläisurheilijoille: "Emme halua heidän osallistuvan!"

Viime päivinä on Ukrainaan hyökkäämisen jäljiltä käyty keskusteluja siitä, missä määrin Venäjää olisi oikeutettua rangaista urheilun piirissä sulkemalla myös maan urheilijoita eri urheilutapahtumista. Norjan hiihtoliiton kanta on tiukka.

– Norjan hiihtoliiton hallitus on tänään keskustellut tilanteesta koskien Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja siitä, miten tämä vaikuttaa tuleviin maailmancup-kilpailuihin ja MM-kisoihin Norjassa. Norjan hiihtoliiton viesti Venäjälle ja venäläisurheilijoille on kristallinkirkas; me emme halua heidän osallistuvan! Norjan hiihtoliitto viestittää tiedotteessaan.