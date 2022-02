Venäläiset oligarkit sijoittaneet Eurooppaan valtavasti rahojaan – hulppeita kiinteistöjä ympäriinsä

Navalnyi paljasti videoillaan kotimaisen ökyilyn

Oligarkkien vaurautta on päätynyt ulkomaille valtavia summia. Tarkkaa määrää on mahdoton arvioida. Lisäpakotteiden uhatessa Venäjä on tullut monien oligarkkien apuun, kun he ovat halunneet siirtää omaisuuttaan venäjälle.