Taiwania on koetellut voimakas maanjäristys.
Taiwanin koillisosiin on iskenyt maanjäristys, jonka voimakkuus on 7,0. Järistys heilutti rakennuksia pääkaupunki Taipeissa asti. Kovimmin se iski rannikkokaupunki Yilaniin, jossa järistys iski 32 kilometrin syvyyteen. Taipeissa järinä oli 73 kilometriä maan alla.
Taipein kaupunginhallinnon mukaan järistys ei ole aiheuttanut suuria vaurioita. Järistyksen jälkeen ei ole annettu tsunamivaroitusta.
Vuonna 2016 yli 100 ihmistä kuoli Taiwanin eteläosiin osuneessa järistyksissä. Vuonna 1999 yli 2000 kuoli, kun maahan osui järistys voimakkuudeltaan 7,3.