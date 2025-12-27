Ruotsissa talvimyrsky on vaatinut yhden kuolonuhrin.

Noin 50-vuotias mies on jäänyt kaatuneen puun alle Ruotsissa ja kuollut vammoihinsa.

Johannes-myrsky on riepotellut yli puolta Ruotsia tänään. Pahimmillaan yli 40 000 asiakasta on ollut ilman sähköä.

Myrsky on myös aiheuttanut häiriöitä liikenteessä, ja esimerkiksi juna- ja laivaliikennettä on peruttu ja viivästetty.

Talvimyrsky aiheutti tuhoja myös Norjassa, jossa voimakkaimmat tuulet ovat jo hiipuneet.

Myrsky on liikkunut Ruotsin yli Suomeen, jossa se on saanut nimekseen Hannes.