Ruotsissa talvimyrsky on vaatinut yhden kuolonuhrin.
Noin 50-vuotias mies on jäänyt kaatuneen puun alle Ruotsissa ja kuollut vammoihinsa.
Johannes-myrsky on riepotellut yli puolta Ruotsia tänään. Pahimmillaan yli 40 000 asiakasta on ollut ilman sähköä.
Myrsky on myös aiheuttanut häiriöitä liikenteessä, ja esimerkiksi juna- ja laivaliikennettä on peruttu ja viivästetty.
Talvimyrsky aiheutti tuhoja myös Norjassa, jossa voimakkaimmat tuulet ovat jo hiipuneet.
Myrsky on liikkunut Ruotsin yli Suomeen, jossa se on saanut nimekseen Hannes.