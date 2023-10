Venäläiseltä ME-mieheltä erikoinen Vladimir Putin -kommentti

Kansainvälinen olympiakomitea KOK totesi keväällä, että lajiliitot voisivat sallia venäläisten ja valkovenäläisten urheilurheilijoiden paluun kilpakentille neutraaleina urheilijoina ilman maatunnuksia. Osassa lajeista KOK:n näkemystä on noudatettu, mutta Kansainvälisen luisteluliiton ISU:n valtuusto päätti kesäkuussa pitää osallistumiskiellon voimassa.

– He eivät ratkaise mitään siellä. Me kaikki näemme selvästi mitä maailmassa tapahtuu ja minkälaisia Venäjän vastaisia ajatuksia on, luistelija sanoo venäläiselle Match TV:lle.