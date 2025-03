Jutta Leerdam puhuu ronskisti seksistä: "Olet tutkinut minua sisältäpäin"

Pikaluistelun moninkertainen maailmanmestari Jutta Leerdam heitti suorasukaisen seksikommentin.

Alankomaalainen pikaluistelija Jutta Leerdam ja yhdysvaltalainen nyrkkeilijä sekä somepersoona Jake Paul menivät tuoreeltaan kihloihin. Pariskunta jakoi kihlautumisestaan somepäivityksiä viime viikonloppuna.

Julkisuuden valokeilassa paistatteleva kaksikko on lisäksi kohauttanut kommenteilla uudessa dokumenttisarjassa Paul American.

– Olet tutkinut minua sisältäpäin, Leerdam veisti seksistä alankomaalaislehti De Telegraafia siteeraavan Dagbladetin mukaan.

Paul oli De Telegraafin mukaan kommentista "sokissa".

– Alankomaalaiset ovat niin suoria. Amerikkalaiset ovat feikimpiä, mies sanaili.

On Paul itsekin päästellyt seksin tiimoilta. Kun hän seurusteli ennen Leerdamia Julia Rosen kanssa, hän puhui muun muassa kolmen kimpoista.

– Sinun täytyy saada tyttö, joka antaa sinun olla kolmen kimpoissa. Meillä on kolmen kimppoja, mutta ei ennen otteluita, Paul on kommentoinut Full Send -podcastissa.

"En tule vastaamaan"

Leerdam ei kaartele dokumenttisarjassa kertoessaan reaktiosta siihen, kun Paul lähestyi häntä aikanaan vuonna 2022 Instagramissa.

– Kuin näin yksityisviestin Jake Paulilta, ajattelin, että en tule vastaamaan. Hänellä on imagonsa. Vilkaisin hänen Instagramiaan ja olin, että tämä on täsmälleen sellainen jätkä, jota en halua tapailla. En halua sitä. Haluan löytää aviomieheni, joten ei.

– Sitten hän seurasi minua Instagramissa, ja hän seurasi vain yhtä muuta tyttöä tai jotain.

Pikaluistelija antoi miehelle mahdollisuuden ja huomasi, että hänellä ja Paulilla alkoi mennä yksiin "superhenkilökohtaisella tasolla". Kaksikko julkisti suhteensa vuonna 2023.

Leerdam sanaili tuoreeltaan People-lehdelle, että Paul on "maailman romanttisin jätkä". Pikaluistelija kokee itsensä "superonnekkaaksi" miehen kanssa.

"Sitten Jutta lopettaa"

Päättyykö Jutta Leerdamin ura ensi vuonna?Credit: Orange Pics BV / Alamy Stock Photo

Leerdam on voittanut urallaan läjäpäin maailmanmestaruuksia, mutta olympialaisista hänellä on toistaiseksi "vain" hopeaa. On spekuloitu, että naisen ura voisi päättyä ensi vuonna Italiassa kilpailtavien viiden renkaan talvikisojen jälkeen.

Paul vain liekittää näitä huhuja.

– Suunnitelma on yksinkertainen: Jutta voittaa olympiakultaa 2026 ja minusta tulee nyrkkeilyn maailmanmestari. Sitten Jutta lopettaa luistelun ja alamme saada lapsia.

Leerdam itse sanoi People-lehdelle, että häitä hän ei voi suunnitella ennen olympialaisia.

– Haluan ensin tehdä töitä olympialaisten eteen, saada siellä kaiken irti, ja olen tietysti hakemassa olympiakultaa. Sen jälkeen voin aloittaa suunnittelun. Häät ovat siis todennäköisesti sitä seuraavana kesänä, alankomaalainen pui.