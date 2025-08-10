Venäläinen matkapuhelinoperaattori on avannut Helsinkiin tietoliikennekeskuksen

AOP 1008 beeline venäjä 29.11107146
Beeline on yksi Venäjän suurimmista operaattoreista.AOP
Julkaistu 10.08.2025 09:45
Toimittajan kuva

Veera Nikkilä

veera.nikkila@mtv.fi

Traficom kertoo Iltalehdelle seuraavansa tilannetta.

Venäläinen matkapuhelinoperaattori Beeline on avannut Helsinkiin tietoliikennekeskuksen. Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessa. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Uusi tietoliikennekeskus parantaa venäläisasiakkaiden käyttökokemusta esimerkiksi viestinnässä, tiedostojen siirrossa, elokuvien katselussa sekä pelaamisessa, Beelinen varatoimitusjohtaja Sergei Bykov kertoo.

Beeline on yksi Venäjän suurimmista operaattoreista, jolla on noin 44 miljoonaa asiakasta. Sen emoyhtiö VimpelCom kuuluu maan arvokkaimpien pörssiyritysten joukkoon.

Venäjän hyökkäyssodan vuoksi länsimaat ovat asettaneet Venäjälle teknologia- ja telealalle pakotteita. Kanada on kohdistanut pakotteita VimpelComiin.

Suomen Traficomin kyberturvallisuuskeskuksen edustaja Olli Lehtilä kertoo Iltalehdelle, että kyseessä on yhdysliikennepiste (Internet Exchange Point, IXP), joka yhdistää erilaisia verkkopalveluita.

Traficom ei ole saanut Beelinen tietoliikennekeskuksesta virallista ilmoitusta, mutta Lehtilän mukaan tilannetta seurataan.

Yhdysliikennepisteen pyörittäminen ei vaadi ennakkolupaa, eikä teletoimintailmoitusta ole tehty.

Lehtilä sanoo IL:lle, että pienten tietoliikennekeskusten toimintaa ei valvota yhtä tiukasti kuin suurempia teleyrityksiä, ja Beelinen keskusta saatetaan hoitaa vain muutaman henkilön voimin.

Lue myös: Rajan ylittäneen huviveneen tapausta tutkitaan valtionrajarikoksena

Lisää aiheesta:

Venäjällä laajamittaisia häiriöitä viestipalveluissaKyberturvallisuuskeskus: Venäläismielinen hakkeriryhmä iskenyt suomalaiskohteisiinVenäläinen hakkeriryhmä väittää hyökänneensä Suomeen – nämä sivut kohteinaTelia kieltää Tiktokin käytön työlaitteissa tietoturvariskin takiaHS: Wirecardin romahdus vaikuttaa Suomessakin – Holvin maksukortteja jäädytettyVenäjällä valmistellaan erikoista koetta: Maa aikoo irtaantua internetistä testatakseen sisäisen verkon toimintaa
VenäjäTietoliikenneHelsinkiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Venäjä