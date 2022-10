Venäläinen laulajalegenda Alla Pugatshova arvostelee sodan tukijoita kovin sanoin: "Orjia ja hännystelijöitä"

Alla Pugatshova on tänään ottanut kantaa saamaansa kritiikkiin hänen arvosteltuaan avoimesti sotaa ja sitä tukevia venäläisiä. Pugatshova ei tunnu olevan kritiikistä moksiskaan.

"Ulkomaiseksi agentiksi" omasta tahdostaan

Pugatshovan pyyntö tuli pian sen jälkeen, kun hänen puolisonsa, tunnettu koomikko ja tv-tähti Maksim Galkin oli lisätty kyseiselle listalle. Instagramissa esitetyn pyynnön alle on kertynyt yli 120 000 kommenttia.

Pugatshova ei ole kuitenkaan aina suhtautunut presidentti Vladimir Putiniin ja tämän hallintoon yhtä kriittisesti. Hän on aiemmin muun muassa kutsunut Putinia älykkääksi mieheksi ja kertonut äänestävänsä Putinia tukevaa Yhtenäinen Venäjä -puoluetta.

Suomalaistenkin tuntema

Alla Pugatshovan tunnetuin hitti 1980-luvulta Miljoona ruusua on myös monien suomalaisten hyvin tuntema. Suomeksi laulua on esittänyt muun muassa Katri Helena.

Moskovasta kotoisin oleva 73-vuotias Pugatshova on tehnyt kymmeniä vuosia kestäneen uran musiikin parissa. Hän nousi julkisuuteen jo 1970-luvulla. Musiikillisen uransa ohella Pugatshova on suunnittelut vaatteita, kenkiä ja parfyymin.

Pugatshovalla ja hänen 46-vuotiaalla puolisollaan Galkinilla on alakouluikäiset kaksoset. Pugatshovalla on myös aikuinen tytär Kristina Orbakaite, joka on äitinsä tavoin tunnettu laulaja ja viihdetaiteilija.