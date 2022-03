Liikuttunut vaimo odotti Ukrainasta pakoon päässyttä ammattilaistanssijaa

/All Over Press

Pääsi pakenemaan Ukrainasta Yhdysvaltojen passin turvin

Kaikkia 18–60 vuotiaita ukrainalaismiehiä on kielletty poistumasta maasta, jotta he voivat jäädä puolustamaan Ukrainaa Venäjän hyökkäystä vastaan.

– Minulla on hyvin sekavia tunteita. Minulla on ystäviä siellä, ystäviä etulinjassa. En ole saanut kontaktia joihinkin ihmisiin. En tiedä ovatko he kuolleet, Chmerkovskiy on kertonut sosiaalisessa mediassa.