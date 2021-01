Venäjän ulkoministeriö puolusti Navalnyin kiinniottoa: "Ulkovaltojen ei tulisi puuttua itsenäisten valtioiden asioihin"

Ulkoministeriön mukaan Navalnyi on rikkonut ehdonalaisensa ehtoja useasti.

Putin on jatkuvasti pyrkinyt vähättelemään Navalnyin roolia ja hädintuskin lausunut tämän nimeä ääneen julkisuudessa.

Navalnyi sellissä Moskovan lähellä

Navalnyi on tuomittu aiemmin ehdollisen kavalluksesta. Lisäksi joulukuussa hän sai syytteen petoksista.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan Navalnyille vuonna 2014 annettu tuomio oli poliittinen. Joulukuun petossyytteen on taas katsottu olleen yritys pelotella Navalnyia olemaan palaamatta Venäjälle.

Asianajaja Olga Mihailovan mukaan häneltä on evätty tapaaminen Navalnyin kanssa yöaikaan vedoten.Myös Navalnyin edustaja Kira Jarmysh kertoi, että Navalnyi ei ole saanut yhteyttä asianajajiin.

– Klassista. Ensin he estivät asianajajaa tapaamasta Navalnyin lentokentällä rajasyihin vedoten. Nyt hän ei saa tavata lakimiestä, koska on yö. Minkähän syyn he huomenna keksivät? Jarmysh sanoi Twitterissä.