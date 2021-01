Tutkijan karu arvio Aleksei Navalnyin paluusta Venäjälle: "Ilmeinen riski hänen hengelleen"

– Aleksei Navalnyn paluu Venäjälle on ilmeinen riski hänen hengelleen. Samanaikaisesti lännen on oltava valmis reagoimaan paluusta koituviin seurauksiin”, hän kirjoittaa kommentissaan.

– Navalnyin paluun riskit ymmärretään Kremlissä, ja käynnissä on ollut jo hyvän aikaa erilaisten rikosepäilyjen aktivointi. Viesti on selvä: vapaata poliittista toimintaa ei hyväksytä Venäjän maaperällä. Oleellisempi kysymys on se, miten Kreml aikoo toteuttaa uhkauksensa, kun Navalnyi palaa. Paluu tulee saamaan kansainvälistä huomiota, ja jos hänet kiidätetään suoraan lentokentältä oikeussaliin, huomio kasvaa entistä suuremmaksi. Tätä Kreml ei halua, mutta vielä vähemmän se haluaa maaperälleen poliitikon, joka on sisäpoliittisen ongelman lisäksi ulkopoliittinen ongelma”, Lassila jatkaa.