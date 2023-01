Venäjän tiedustelu masinoi kätyrinsä tekemään kirjepommi-iskuja Espanjassa, sanovat NYT:n lähteet

Iskut varoituslaukaus

Viime aikoina iskujen tutkinnassa on keskitytty Venäjän keisarillisen liikkeen toimintaan. Kyseessä on radikaali puolisotiaallinen like, jolla on jäseniä ja toimijoita eri puolilla Eurooppaa. Järjestöllä on New York Timesin mukaan myös koulutuskeskuksia Pietarissa.