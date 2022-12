Venäjän televisiokanava julkaisi hämmentävän propagandavideon: Euroopassa syödään ensi jouluna lemmikkejä hyytävän kylmässä asunnossa

Propagandavideo maalaa kylmää kuvaa

Video alkaa joulusta 2021, jolloin kolmihenkisellä perheellä on lämmin ja valoisa koti ja joulukuusessa valot. Perheen tytär saa lahjaksi hamsterin, jolla on söpö punainen rusetti.

Ensi vuoden joulu 2023 on jo niin kurja, että perheen asunnon ikkunat ovat rikki ja tuuli vinkuu talossa. Jouluateria on perheen lemmikkihamsterista tehty keitto, josta jyrsijän söpö punainen rusetti löytyy. Videon lopussa on teksti, jossa lukee "teidän medianne ei kerro teille, mihin tämä on todella menossa".