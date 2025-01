Väite Venäjän tappioista Ukrainassa: Yli sata menetettyä miestä jokaisella vallatulla neliökilometrillä

Ukraina väittää huimia lukuja Venäjän kokemista miestappioista.

Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi väittää Venäjän menettäneen viime vuonna hyökkäyksissään 427 000 sotilasta. Lukuun lasketaan niin kaatuneet kuin haavoittuneetkin. Venäjän tappiolukuja ei ole vahvistettu eikä Venäjä ole kommentoinut niitä.

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev totesi joulukuussa, että vuoden 2024 aikana Venäjän armeijan palvelukseen rekrytoitiin 440 000 henkilöä. Rekrytoitujen määrällä olisi siis juuri saatu katettua koituneet miehistötappiot.

Yhdysvaltalaisen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomon laskujen mukaan Venäjä on siis menettänyt 102 sotilasta jokaista vallattua neliökilometriä kohden. Venäjä valtasi viime vuoden aikana 4 168 neliökilometriä alueita Ukrainalta.

ISW:n mukaan valtaosa Venäjän valtaamista alueista oli peltoja ja pieniä asutuskeskuksia.

Joulukuussa Venäjä onnistui valtaamaan 593 kilometriä Ukrainalta. Venäjän kokemat miehistötappiot jatkuivat kuitenkin samalla tasolla hyökkäyksen hidastumisesta huolimatta.

Venäjä eteni seitsemänkertaisesti vuoteen 2023 verrattuna

Venäjän eteneminen keskittyi erityisesti loka–marraskuuhun, jolloin Venäjä saavutti Ukrainassa merkittävimmät aluevalloituksensa sitten hyökkäyssodan ensimmäisten viikkojen keväällä 2022. Suurimmat aluevalloitukset sijoittuvat Itä-Ukrainan Donetskin alueelle.

Lokakuussa Venäjä eteni 610 neliökilometriä, marraskuussa 725 neliökilometriä ja joulukuun ensimmäisten 30 päivän aikana 465 neliökilometriä. Asia selviää uutistoimisto AFP:n analyysista, joka hyödyntää yhdysvaltalaisen ISW-ajatushautomon dataa.

Vaikka Venäjän eteneminen hidastui joulukuussa, oli se silti noin nelinkertaista verrattuna joulukuuhun 2023.