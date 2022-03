Sotapropagandasta tulee raaempaa – Venäjä saattaa hyödyntää oman kansan hätää: "Pitäisikö meidän sittenkin lähettää ruoka-apua Venäjälle?"

Informaatiovaikuttamisen asiantuntija Christina Forsgårdin mukaan Venäjän informaatiovaikuttamisen ja propagandan kohteena on ollut vahvasti oma kansa. Propaganda on näin ollen onnistunut kotimaassa.

– Siellä kuitenkin yli puolet venäläisistä uskoo, että tämä on oikeutettua, Forsgård sanoo.

Venäjän strateginen tavoite on ollut lännessä eristää valtioita toisistaan sekä aiheuttaa hämmennystä ja pelkoa. Tässä propaganda on kuitenkin epäonnistunut, sillä Ukraina on saanut maailmalta tukea monessa eri muodossa.