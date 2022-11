Etelä-Suomen valtavien kaivosvarausten takana mysteeriyhtiöt – Miksi olemattomille kaivoksilla haetaan miljoonarahoitusta ulkomailta?

Alkuvaiheen varaus antaa mahdollisuuden vain selvitellä lähinnä vanhojen tutkimusten ja kevyen nyrkkinäytteenoton perusteella mahdollista malminetsintähakemusta eli siitä on vielä pitkä matka varsinaiseen kaivoslupaan.

– Käytännössä pelkällä varauksella ei ole oikeastaan mitään arvoa, jos sitä kohdetta ei ole tutkittu etukäteen. No, vaikkapa nyt tässä puheena olleen yhtiön näiden suhertajien jäljiltä, niin ei maastossa ole todennäköisesti edes käyty, arvioi toiminnanjohtaja Pekka Suomela Kaivosteollisuus ry:stä.

Taustalla postilokeroyritys

Suomen luonnonsuojeluliitto arvion, että näiden pörssikeinottelujen taustalla on pelkkä postilokeroyritys Element92

– Siinä on jo nyt tehty aika isoja pikavoittoja, kun varauksiin on käytetty vain muutama tonni ja sitten tästä sopimuksen neuvottelusta on jo satojatuhansia tullut sitten näille seikkailijoille ja ilmeisesti miljoonasopimusta koitetaan nyt tehdä parhaillaan, toteaa erikoisasiantuntija Jari Natunen Suomen luonnonsuojeluliitosta.