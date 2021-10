Venäjän koronaloman pelätään kääntyvän tarkoitustaan vastaan – moni käytti tilaisuuden hyväkseen ja lähti heti ulkomaille

Viikon kestävä loma ajoittuu yhteen koulujen lomien kanssa, ja sen tarkoitus on ihmisten välisten kontaktien vähentäminen.

Loman aikana venäläisiä on kehotettu välttämään esimerkiksi matkustamista, jotta maan koronatilanne ei pahenisi. Moni venäläinen kuitenkin käyttää tilaisuuden hyväksi, ja jättää noudattamatta kehotusta

– Vapaapäivät täällä Moskovassa alkoivat jo torstaina ja alkuviikosta uutisoitiin, että matkavakuutusten myyntimäärät ovat lähteneet jyrkkään kasvuun. Se kertoo siitä, että miljoonakaupungista on poislähtijöitä ja ulkomaille matkustajia.

Turkkiin myydään ei-oota

– Turkin ja Kyproksen suuntaan on ollut paljon lähtijöitä. Lentokentillä on myös ollut erittäin ruuhkaista.

Lentovarauksissa on ollut nyt selkeä piikki ja Venäjältä lähtevät lomalennot ovat Huuhtasen mukaan olleet ääriään myöden täysiä.

Kotimaan matkailu ei kiinnosta

Huuhtasen mukaan merkille pantavaa on, etteivät venäläiset matkaile kotimaassa esimerkiksi Sotsin ympäristöön, jossa tautitilanne on niin ikään huono ja alueilla on voimassa koronarajoituksia.