Mika Aaltola: Vapautuksen ilo kertoo, mitä hersonilaisille on tapahtunut – "Voima saa Venäjän tappiolle"

– Ne, jotka liikkuvat ja tanssivat, eivät ole enää kahlittuja. Vapautuksen ilo kertoo paljon siitä mitä näille ihmisille on tapahtunut, ja mikä voima saa Venäjän tappiolle. Spontaani vapauden voima työntää läpi vaikka harmaan kiven, Aaltola kirjoittaa.

Laulu on ollut videon niin ikään tviitanneen The Wall Street Journalin erikoiskirjeenvaihtaja Yaroslav Trofimovin mukaan kielletty Hersonissa yhdeksän kuukauden miehityksen ajan, sillä sillä on vahva merkitys ukrainalaiselle kansallistunteelle.