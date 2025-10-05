Suomenlahdella on tapahtunut vakava onnettomuus rahtialuksessa, Merivartiosto kertoo.
Ankkurissa olleessa rahtialuksessa tehtiin huoltotöitä, joiden aikana kaksi miehistön jäsentä putosi lastiluukusta aluksen ruuman pohjalle. Pudotusta tuli merivartioston mukaan 14 metriä, eli useamman kerrostalokerroksen verran.
Uhrit saatiin nostettua pelastushelikopterin vinssillä luukun kautta pois aluksesta hoidettavaksi Helsingin keskussairaalaan Meilahteen. Heidän voinnistaan ei ole vielä tarkempaa tietoa.
Merivartiosto kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.