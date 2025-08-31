Venäjän asevoimilta valtava valtausväite – Ukraina tyrmää

Ukraina pitää Venäjän väitteitä kaupunkien valtaamisesta ja kesän onnistuneesta rintamaetenemisestä vahvasti liioiteltuina.

Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimov kertoi lauantaina, että Venäjä olisi vallannut Ukrainalta alueita 3500 neliökilometrin alueelta ja ottanut haltuunsa 149 kylää.

– Gerasimovin väitteistä huolimatta Venäjän joukot eivät ole saaneet haltuunsa yhtään isoa kaupunkia. Miehittäjien lukemat ovat vahvasti liioiteltuja, Ukrainan asevoimien edustaja kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin sekä asevoimien komentaja Valeri Gerasimov.

Venäjä on jatkanut mittavia iskujaan myös viime yönä. Lennokkihyökkäys vaurioitti neljää voimalaitosta lähellä Odessaa, alueen kuvernööri ja sähkölaitos DTEK kertovat uutistoimisto Reutersille. Lähes 30 000 ihmistä oli sunnuntaiaamuna ilman sähköä iskujen takia.

Pahimmat vauriot iskusta sai Odessan lähellä sijaitseva satamakaupunki Tshornomorsk. Siellä ainkain yksi ihminen loukkaantui ja vaurioita tuli myös asuinrakennuksiin, kuvernööri Oleh Kiper kertoi Telegramissa. Kaupungin kriittistä sähkönjakelua pyöritetään generaattoreilla.

Myös Tshernihivin alueella koettiin voimalaitoksiin kohdistunut lennokkihyökkäys, joka jätti sähköttä 30 000 kotitaloutta.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä iski yöllä 142 lennokilla, joista Ukraina sai ammuttua alas 126. Asevoimat ei vahvistanut yksityiskohtia, mihin noin 10 kohteeseen venäläislennokit onnistuivat osumaan.

Öisten iskujen sarja

Toissayönä Venäjä teki mittavia iskuja Ukrainan keski- ja kaakkoisosiin, kertovat Ukrainan viranomaiset. Ainakin yksi ihminen kuoli Zaporizhzhjan alueella ja reilut 20 haavoittui.

Zaporizhzhjan alueen lisäksi Venäjä on iskenyt myös Dnipropetrovskin alueelle. Venäjän yöllisistä iskuista Ukrainan keskiosassa sijaitsevalle Dnipropetrovskin alueelle raportoitiin niin ikään perjantaina. Tuolloin iskuissa sai surmansa ainakin kaksi ihmistä.

Venäjän joukot murtautuivat Dnipropetrovskin alueelle ensimmäistä kertaa sodan aikana tänä kesänä. Ukraina myönsi venäläisjoukkojen läsnäolon Dnipropetrovskissa aiemmin tällä viikolla. Venäjän mukaan se on ottanut alueelta haltuunsa joitain asutuksia.

Venäjä on tehnyt kesän aikana mittavan määrän iskuja Ukrainaan samalla, kun mahdollisesta rauhasta on alettu keskustella.

Torstain vastaisena yönä Venäjä teki Ukrainaan sodan toiseksi suurimman iskun. Kyseinen isku johti ainakin 25 ihmisen kuolemaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vaatinut torstaisen iskun jälkeen Venäjälle uusia pakotteita.