Ihmisoikeusjärjestö ei saa toimia enää Venäjällä. Päätöstä ei perusteltu.

Venäjä on lisännyt ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin ei-toivottujen organisaatioiden listalleen, mikä käytännössä tarkoittaa järjestön toiminnan kieltämistä Venäjän alueella.



Päätökselle ei kerrottu erillisiä perusteluja. Järjestö joutui sulkemaan toimistonsa Venäjällä jo vuonna 2022, eikä se tuoreeltaan kommentoinut Venäjän uutta päätöstä.



Aloitettuaan laajan hyökkäyssotansa Ukrainassa vuonna 2022 Venäjä on kieltänyt liudan erilaisia kansalaisjärjestöjä. Aiemmin samalle listalle ovat päätyneet esimerkiksi luonnonsuojelujärjestöt Greenpeace ja WWF.