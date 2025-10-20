Espanjalaiskylä on kieltänyt mustien kissojen adoptoinnin halloweenin ajaksi.
Espanjalainen Terrassan kylä Kataloniassa on kieltänyt mustien kissojen adoptiot marraskuun 11. päivään saakka, kertoo BBC.
Lehden mukaan kiellolla pyritään estää kissojen satuttaminen pahantahtoisissa "rituaaleissa" ja eläinten käyttäminen rekvisiittana.
Pormestari Noel Duque kertoi paikallismedialle, että mustien kissojen adoptiot eläinsuojista lisääntyvät halloweenin tienoilla.
Kaupunginvaltuuston mukaan kylässä ei ole tietoa kissojen satuttamisesta, mutta muilla läheisillä alueilla on ollut tapauksia, joiden vuoksi kielto päätettiin asettaa varotoimenpiteenä.
Mustiin kissoihin liittyy eurooppalaisessa kulttuurissa noituuden ja pahan onnen symboliikkaa ja taikauskoa.