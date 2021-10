Venäjällä uusi koronakuolemaennätys – maassa kuollut pandemian aikana jo yli 700 000 enemmän kuin keskimäärin

Pelkkiä tartuntoja ilmoitettiin niin ikään lauantaina yli 29 000. Riippumattoman venäläismedian mukaan maassa on kuollut yli 700 000 ihmistä enemmän, kuin mitä ilman pandemiaa olisi ollut odotettavissa. Asiasta uutisoivat muun muassa Guardian ja Suomessa Ilta-Sanomat .

Venäjällä on maan koronaiskuryhmän mukaan koko pandemian ajalta tilastoitu noin 7,8 miljoonaa koronavirustartuntaa ja 215 453 kuolemaa.

Huomionarvoista on, että koronaiskuryhmä tilastoi vain suoraan koronaviruksesta johtuvat kuolemat. Maan tilastoviranomainen Rostat sen sijaan kirjaa myös ne tapaukset, joissa potilaalla on todettu koronatartunta, mutta kuoleman on aiheuttanut jokin toinen syy, uutisoi venäläinen uutistoimisto RBC.