Surullinen ennätysluku: Yhdysvalloissa jo yli 100 000 koronapotilasta sairaalahoidossa

Yhdysvaltalaissairaaloissa oli keskiviikkoisten tietojen mukaan ensimmäistä kertaa yli 100 000 koronapotilasta. Asia selviää Covid Tracking Projectin seurannasta, jonka tiedot on tarkistettu Suomen aikaa torstaina alkuyöstä. Viime viikon perjantaina nähtyä hentoista laskua lukuun ottamatta sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on ollut tasaisessa kasvussa jo pitkään.

Covid Tracking Projectin mukaan keskiviikkona oli tehohoidossa lähes 19 400 ihmistä. Myös tehohoidossa olevien määrän osalta tuore lukema on jälleen korkeampi kuin koskaan aiemmin koronapandemian aikana.

Hengityskoneessa oli keskiviikkona yhteensä 6 855 koronasairasta. Yhdysvaltalaisen talouslehti Forbesin mukaan sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kolminkertainen kahden kuukauden takaiseen verrattuna. Edellisten 23 päivän aikana yhteensä 22 päivänä on myös rikottu ennätys sairaalahoidossa olevien määrässä.

Yli 2 700 uutta koronakuolemaa

Johns Hopkinsin seurannan mukaan maassa on kirjattu pandemian aikana yhteensä yli 273 000 koronakuolemaa ja yli 13,9 miljoonaa koronatartuntaa Seuranta on päivittynyt Suomen aikaa puoli viiden aikoihin torstaiaamuna.

Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia koko maailmassa. Tartuntojen osalta toisena ja kolmantena tulevat Intia ja Brasilia. Koronakuolemia Brasiliassa on sen sijaan kirjattu enemmän kuin Intiassa, jossa on määrällisesti kolmanneksi eniten koronakuolemia koko maailmassa.