Koronakuolemat ennätyslukemissa nyt maailmanlaajuisesti

Uutistoimisto AFP:n laskelmien mukaan maailmassa on nyt ollut 60 014 291 koronatartuntaa ja 1 415 258 virukseen liittyvää kuolemaa. Laskelmien odotetaan olevan alakanttiin, johtuen eri maiden erilaisista testauskäytännöistä.

Ennätyksiä on rikottu myös maittain. Yhdysvalloissa rikottiin uutistoimisto Reutersin mukaan eilen Suomen aikaa 2 000 koronavirukseen liittyvän kuoleman raja vuorokaudessa ensimmäistä kertaa toukokuun jälkeen. Yhteensä vuorokauden aikana kuoli 2 157 ihmistä, mikä tarkoittaa yhtä kuolemaa joka 40. sekunti.

Maan viranomaiset pelkäävät sekä kuolemien että sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrän rajua kasvua lähiaikoina. Tilannetta pahentaa se, että marraskuun viimeinen torstai on maassa kiitospäivä, jolloin miljoonat matkustavat perheidensä luo.

Venäjällä ja Saksassa ennätyksiä kuolemissa

Maassa on tilastoitu tiistain jälkeen 507 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, mikä ylittää ensi kertaa 500:n rajan ja on suurin määrä pandemian aikana.

Yhteensä koronavirukseen liittyen Venäjällä on tähän mennessä virallisten tilastojen mukaan kuollut liki 37 600 ihmistä. Luvun uskotaan kuitenkin yleisesti olevan aivan liian pieni. Muun muassa useissa arvattavasti koronaviruksesta johtuvissa kuolemissa kuolinsyyksi on merkitty jokin muu, jos potilaalla on ollut muita sairauksia.