Venäjällä raportoitujen koronakuolemien määrä pomppasi yli kolminkertaiseksi

Reutersin laskelmien mukaan Venäjällä on huhtikuusta marraskuuhun asti raportoitu 20 prosenttia enemmän kuolemia kuin vastaavalla ajanjaksolla edellisvuonna.

Venäjän terveysviranomaiset ovat raportoineet yli kolme miljoonaa koronatartuntaa pandemian alusta lähtien. Koronaan liittyviä kuolemia on kuitenkin aiemmin raportoitu vain 55 000.

Venäjää on kritisoitu siitä, että siellä on luettu koronakuolemiksi vain ne, joiden kohdalla koronavirus on ruumiinavauksessa todettu pääasialliseksi syyksi.