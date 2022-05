Venäjällä polttopulloiskuja sotilasasemia vastaan – "Todennäköisesti protestoidaan salaista liikekannallepanoa"

Venäjällä osin tuntemattomiksi jääneet tahot ovat tehneet sarjan polttopullohyökkäyksiä Venäjällä sotilasasemia vastaan, kertovat venäläismedia ja sotaa seuraavat venäläiset Telegram-kanavat amerikkalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan.